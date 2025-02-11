Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2960-3020п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2960-3020 пунктов во вторник, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Ждем повторной попытки индекса Мосбиржи проторговать вверх 3000 пунктов. Растущие цены на нефть и ожидания положительного сдвига на геополитическом фоне играют в плюс. Хорошо могут смотреться бумаги нефтегазового сектора, точечные идеи из внутренних секторов (в фокусе операционные результаты Henderson за январь). По индексу Мосбиржи мы ориентируемся на день на диапазон 2960-3020 пунктов", - пишет аналитик в комментарии.

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