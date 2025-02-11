Цена акций Европлана может вырасти до 880-900 руб. на горизонте года - "Мои Инвестиции"

Котировки акций "Европлана" могут вырасти до 880-900 рублей за штуку в ближайший год, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эмитент опубликовал операционные результаты за 2024 год. Объем нового бизнеса сократился на 0,4% г/г, до 199,6 млрд руб. без учета НДС. "Мы ожидаем, что в 2025 году в условиях высоких процентных ставок объем нового бизнеса снизится на 2%. Восстановление спроса может произойти с началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. В текущем году прогнозируем увеличение чистой прибыли на 23% г/г, до 17,2 млрд руб., несмотря на потенциальное снижение нового бизнеса", - указывают эксперты в обзоре.

Драйверами роста чистой прибыли, по мнению аналитиков, могут стать рост непроцентных доходов и высокая операционная эффективность компании. Публикация результатов по МСФО за 2024 год назначена на 4 марта, ожидается также объявление менеджментом прогноза по темпам роста нового бизнеса на 2025 год.

"Европлан" уже заплатил за 9М24 дивиденды в размере 50 руб./акцию (доходность - 7%), а по результатам 4К24 мы прогнозируем дивиденд в размере 20 руб./акцию (доходность - 3%). Прогнозируем, что в ближайший год цена акций вырастет до 880-900 руб. против текущей цены в 738 руб." - отмечают эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции".

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