Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- выступление главы Банка Англии Бейли;

- выступление главы ФРС Пауэлла;

- торговый баланс России в декабре;

- ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти;

- квартальные результаты Coca-Cola Co., BP plc, American International Group, Super Micro Computer;

- сокращенные результаты Сбербанка за январь 2025 года по РСБУ;

- операционные результаты "Аэрофлота" за январь 2025 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.