Покупка акций Полюса на текущих ценовых уровнях нецелесообразна - Freedom Finance Global

Покупка акций "Полюса" на текущих ценовых уровнях нецелесообразна, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эксперт подтверждает рекомендацию "держать" для акций золотодобытчика с целевой ценой 21,8 тыс. руб. за бумагу.

"Акции золотодобывающих компаний движутся вслед за ценами на золото, которое в ходе торгов 10 февраля подорожало на 1,36%, установив новый рекорд на отметке $2937 за тройскую унцию, - отмечает Чернов. - "Полюс" является моим фаворитом среди российских золотодобывающих компаний. Эмитент недооценен по ряду мультипликаторам, поэтому выглядит более привлекательным, чем аналоги. Текущая эффективность (ROE) оценивается в 92,11% при средней по сектору 19,5%. По соотношению P/E компания оценивается в 7,95x при среднеотраслевом значении 15,46x".

Результаты" Полюса" за прошлый квартал превзошли консенсус, и это, по мнению аналитика, способствует повышенному спросу на его ценные бумаги. В то же время у компании очень высокий уровень задолженности, по отношению к активам она оценивается в 93,2% и не покрывается за счет чистой прибыли.

"Когда ЦБ РФ перейдет к смягчению денежно-кредитной политики, у "Полюса" появится возможность сократить уровень долга, - полагает стратег инвесткомпании. - Возможно это случится уже в третьем квартале 2025 года. В этом случае у эмитента появится еще один драйвер роста. Покупка в текущих ценах нецелесообразна, так как они уже практически достигли исторического рекорда на уровне в 18,22 тыс. руб., из-за чего в ближайшее время могут немного скорректироваться вниз".

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