"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $190 за штуку, что предполагает потенциал снижения 22%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"6 февраля эмитент представил квартальную отчетность, которая оказалась немного лучше ожиданий рынка. Несмотря на это, акции просели в цене на 3%: рекордные расходы Amazon на технологии и продукты, связанные с ИИ, стали волновать инвесторов, особенно после "хайпа" вокруг DeepSeek. Также инвесторам не понравился слабый "гайденс" на 1К25, - отмечает эксперт. - Сейчас акции технологического гиганта торгуются вблизи исторических максимумов ($242), установленных в начале текущей недели. На наш взгляд, бумаги Amazon неоправданно дороги. Рекордные вложения в ИИ пока не окупаются, да и непонятно, окупятся ли вовсе. Для расчета справедливой стоимости бумаг мы использовали метод дисконтированных денежных потоков".

Amazon.com Inc. - холдинг, специализирующийся на электронной торговле и облачных вычислениях.

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