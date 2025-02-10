ЦБР сохранит ставку на уровне 21% в пятницу, 14 февраля - Совкомбанк

Банк России на ближайшем заседании 14 февраля 2025 года сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых и оставит жесткую риторику, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Регулятор по итогам декабрьского заседания дал сигнал о том, что "будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции". По данным ЦБ, в декабре корпоративное кредитование сократилось на 0,2%, розничное кредитование - на 0,5%. В январе, по оперативным данным центробанка, розничное и корпоративное кредитование также сократились, в том числе из-за сезонного фактора. "Учитывая замедление кредитования, мы полагаем, что ЦБ не будет повышать ключевую ставку", - указывает эксперт в обзоре.

В то же время, отмечает Васильев, инфляция и инфляционные ожидания остаются на повышенных уровнях, поэтому ЦБ РФ, вероятно, сохранит жесткую риторику и укажет на необходимость длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий, оснований для значимого смягчения риторики пока нет.

"При прогнозах по следующим заседаниям мы полагаем, что Банк России может немного смягчить риторику и указать на то, что вероятность дополнительного повышения ставки уменьшилась. В то же время ЦБ, вероятно, укажет на необходимость длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к целевым 4%. В базовом сценарии полагаем, что текущий уровень ключевой ставки в 21% годовых будет предельным в текущем цикле повышения", - пишет аналитик Совкомбанка в материале.

При этом Васильев полагает, что кредитование в ближайшие месяцы продолжит замедляться и будет соответствовать прогнозу ЦБ на 2025 год. "Мы считаем, что замедление кредитования носит устойчивый характер. Поэтому Банк России в феврале, вероятно, посчитает, что требуемая жесткость денежно-кредитных условий достигнута. В базовом сценарии мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно, и поэтому Банк России будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне в 21% весь 2025 год".

Для снижения ключевой ставки, указывает эксперт Совкомбанка, необходимо устойчивое замедление инфляции, охлаждение кредитования, снижение жесткости рынка труда, отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий (цены на нефть, санкции). "Мы полагаем, что условия для снижения ключевой ставки сложатся в первой половине 2026 года", - заключает он.

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