S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5970-6090п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 5970-6090 пунктов на торгах в понедельник, считает аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"Торги на европейских и азиатских фондовых площадках проходят в минусе. Фьючерсы на американские индексы вернулись в зеленый сектор. На предстоящую сессию прогнозируем среднюю внутридневную волатильность. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5970-6090 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

"S&P 500 завершил прошлую неделю снижением всего на 0,2%, однако доля акций индекса, находящихся выше 20-дневных средних, сократилась с 69% до 54%. Ухудшение внутренних характеристик ралли сигнализирует о необходимости проявлять осторожность при совершении покупок. Индикатор RSI вернулся в нейтральную область. В ближайшие сессии возможна консолидация бенчмарка в пределах 5925-6125 пунктов. Повышенная волатильность сохранится", - пишет Мкртчян в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.