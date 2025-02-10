"Финам" повысил рейтинг акций SITC International Holdings до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций SITC International Holdings с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 21,7 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика Саида Керимханова.

"Акции эмитента на данный момент выглядят значительно недооцененными, в результате коррекции их стоимость снизилась на 20%, при этом фундаментально бизнес остается сильным, - отмечает эксперт. - Для расчета целевой цены мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам EV/EBITDA, EV/S, P/DPS относительно аналогов".

Ключевыми рисками Керимханов видит усиление геополитических рисков в мире, снижение фрахтовых ставок и рост топливных расходов.

SITC International Holdings - ведущая судоходная компания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая предоставляет комплексные транспортные и логистические решения.

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