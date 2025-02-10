Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon, Alibaba и Xiaomi

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon.com Inc., Alibaba Group Holding и Xiaomi, сообщается в обзоре аналитиков.

"Котировки акций Amazon в пятницу упали на 4%: инвесторы отреагировали не только на прогнозы на 1К25, которые оказались хуже ожиданий, но и на планы значительно увеличить, подобно Microsoft Corp. и Alphabet Inc., капитальные затраты, связанным с искусственным интеллектом, - отмечают эксперты. - В текущем квартале эмитент рассчитывает на продажи в $151-155,5 млрд (аналитики, опрошенные LSEG, ожидали $158,5 млрд). Полагаем, что прогнозы в значительной степени учтены в котировках, и, ожидая их восстановления, сохраняем по бумаге рейтинг "покупать".

"Благодаря появлению DeepSeek акции китайских технологических компаний продолжают демонстрировать хороший рост: Alibaba и Xiaomi попали в понедельник в число лидеров в Гонконге, прибавив в капитализации соответственно 5,7% и 3,4%. Мы по-прежнему считаем обе бумаги привлекательными, рейтинг - "покупать", - указывают в инвестбанке.

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