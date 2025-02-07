"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ЮГК

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Южуралзолота" (ЮГК), сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"ЮГК представил слабые операционные результаты за 2024 год, - пишет эксперт. - Несмотря на ощутимое сокращение производства золота по итогам 2024 году вследствие приостановки работы 4 карьеров Уральского хаба на 3 месяца по требованию Ростехнадзора, в 2025 году компания рассчитывает наверстать потери и продолжить наращивать добычу до 2028 года., сохраняя при этом опции для роста на горизонте свыше 3 лет. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг ЮГК".

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