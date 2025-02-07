"Финам" сохраняет рейтинг акций Advanced Micro Devices на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Advanced Micro Devices (AMD) на уровне "покупать" с целевой ценой $151 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 37%,сообщается в материале инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем результаты AMD за четвертый квартал: замедление роста выручки в сегменте дата-центров было более чем компенсировано ускорением в клиентском сегменте, что позволило компании превзойти наши ожидания по продажам, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Риски, связанные с усилением конкуренции и торговыми войнами между США и Китаем, остаются значимыми для AMD. Однако, на наш взгляд, эти риски уже отражены в текущей стоимости акций, которые значительно подешевели в последние месяцы".

Advanced Micro Devices (AMD) - крупный американский производитель микроэлектроники, специализирующийся на центральных (CPU) и графических (GPU) процессорах.

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