Индекс Мосбиржи сохраняет готовность укрепиться на рубеже 3000п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи сохраняет готовность укрепиться на рубеже 3000 пунктов на следующей неделе при поступлении позитивных сигналов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе традиционно будет реагировать главным образом на поступающие геополитические новости и остается в оптимистичном настроении с готовностью закрепиться выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи при поступлении воодушевляющих сигналов, - отмечает эксперт. - Администрация Трампа, судя по сообщениям в СМИ, готовит план урегулирования конфликта на Украине, который может представить после 20 февраля. Подробности плана могут появляться в СМИ до указанного срока. На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные по торговому балансу РФ и индексу потребительских цен".

На корпоративном фронте Кожухова выделяет публикацию финансовых результатов "Норникеля" за 2П24 по МСФО, "ФосАгро" за 4-й квартал, Сбербанка за январь 2025 года по РСБУ. Операционные результаты за 2024 год представит "Европлан", а за январь 2025 года "Аэрофлот".

Аналитик напоминает: в пятницу состоится заседание Банка России: рынок надеется, что ключевая ставка будет оставлена на уровне 21%, хотя возможны и негативные сюрпризы, которые в моменте представляют понижательные риски для акций.

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