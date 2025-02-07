Увеличение добычи нефти ОПЕК+ с апреля будет способствовать снижению цен до $70/барр. Brent - Freedom Finance Global

Увеличение добычи нефти ОПЕК+ с апреля текущего года будет способствовать снижению цен на нефть до $70 за баррель Brent, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Президент США Дональд Трамп ужесточает запреты на торговлю иранской нефтью, которая с 2018 года находится под эмбарго, - пишет эксперт. - Новые санкции наложены на танкеры, которые перевозят иранскую нефть в обход эмбарго, поставляя ее в основном в Китай. Это решение вызвало недоумение и у политиков, и у участников нефтяного рынка, поскольку одной из целей, декларируемых главой Белого дома, неоднократно называлось стремление снизить цены на нефть. Кроме того, накануне он заявил о готовности работать над заключением мирного соглашения с Ираном".

На фоне этих новостей цена на нефть марки Brent, которая в четверг снизилась на 0,4%, в пятницу растет на 0,6%, а котировки сорта WTI дорожает примерно на 1% после снижения накануне в пределах 0,4%, констатирует Мильчакова.

Аналитик предполагает, что главной мишенью новых запретов Трампа является не столько Иран и нефтяной рынок, сколько Китай. "Однако последствия этих шагов повлекут за собой продолжение роста цен на топливо и вызовут новый виток инфляции в самих США, так как предложение уже сокращается, а в Китае может вырасти спрос, - прогнозирует эксперт инвесткомпании. - Постепенное увеличение добычи нефти ОПЕК+ с апреля текущего года будет способствовать снижению цен на нефть в область $70 за баррель. В ближайшее время ожидаем колебаний котировок Brent в узком коридоре в $74-76,5".

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