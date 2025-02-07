"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 190 рублей за шутку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Булата Мударисова.

Цены на газ в Европе выросли до $600 за тыс. куб. м, это максимальный уровень более чем за год, констатирует эксперт.

Рост цен объясняется совпадением нескольких факторов, отмечает он. С одной стороны, объемы газа в европейских хранилищах снизились до многолетних минимумов. Причиной послужили холодная зима и низкая ветрогенерация. С другой стороны, в начале года транзит российского газа через Украину полностью остановился.

"Видим высокую вероятность того, что прокачка газа через Турецкий поток продолжит расти. Это на руку "Газпрому", который сможет увеличить долю на премиальном европейском рынке. Высокие темпы изъятия газа из газохранилищ добавляют уверенности в том, что повышенные цены сохранятся и в весенне-осенний период. Считаем, что в таких условиях средняя цена газа за год может подняться выше $400 на тыс. куб. м. Сохраняем прогноз средней цены газа на европейском рынке в 2025 году на уровне $426 на тыс. куб. м. Подтверждаем целевую цену и позитивный взгляд на акции компании", - пишет Мударисов в материале.

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