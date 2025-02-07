Индекс Мосбиржи может протестировать снизу вверх 3000п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может протестировать снизу вверх уровень в 3000 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ждем, что индекс Мосбиржи продолжит преимущественно торговаться в диапазоне 2950-3000 пунктов в пятницу, при этом тест его верхней границы при расширении спроса на "фишки" видится очень вероятным", - пишет эксперт в комментарии.

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