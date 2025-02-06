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06 февраля 2025 года 14:52
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛСР с целью 950 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы ЛСР" с целью 950 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,57%, стоп-приказ: 825 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент опубликовал результаты операционной деятельности компании за 2024 год. "Важно отметить, что падение показателей застройщика не столь критично, как может казаться: 2023 год был рекордным для компании, тогда продажи выросли в два раза. Ключевой вопрос по бумагам - ждать ли дивидендов с такими результатами? У группы невысокая долговая нагрузка (около 1,0х Чистый долг/EBITDA LTM), в связи с чем не ожидается высоких процентных расходов по итогам года. Однако с учетом слабости рынка недвижимости ожидается, что компания остановится на традиционных 78 руб. на акцию с доходностью около 9% (годом ранее дивиденд был повышен до 100 руб. на акцию)", - пишут аналитики инвесткомпании. "С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде. Цена пробила уровень сопротивления и вернулась к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 825 руб. риск на портфель составит 0,57%", - указывают эксперты "Финама". "Группа ЛСР" - российская компания, работающая в сфере девелопмента и производства стройматериалов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛСР-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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