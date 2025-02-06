Акции МДМГ остаются привлекательными для покупки - инвестбанк "Синара"

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") остаются привлекательными для покупки, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Мария Лукина.

"Выручка компании за 4К24 вышла на рекордный квартальный уровень, превысив наши ожидания на 4%, а результат за 3К24 - на 10%, - отмечает эксперт в обзоре. - Сбалансированная политика роста и хорошая денежная позиция обеспечивают хорошие предпосылки для выплаты дивидендов за 4К24 (наш прогноз - 60% от чистой прибыли). Мы по-прежнему считаем акции "МД Медикал Груп" привлекательными".

Ранее "МД Медикал Груп" опубликовала сильные операционные результаты за 4К24: общая выручка выросла на 13,8% г/г до 9,1 млрд руб. Количество посещений увеличилось на 7,6% г/г, выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области достигла 0,9 млрд руб. (+12,6% г/г), в регионах - 1,3 млрд руб. (16,5% г/г). Общая выручка за 2024 год показала прирост на 20% г/г до 33,1 млрд руб., а сопоставимая выручка - на 16,4% г/г. Чистая денежная позиция на конец 2024 года - 6 млрд руб. при годовых капитальных затратах в 2,3 млрд руб.

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