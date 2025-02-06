Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Ленты на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций МКПАО "Лента" на уровне "держать", позитивно оценивая операционные результаты компании за 4 квартал 2024 года, сообщается в обзоре банка.

"Отчетность ретейлера подтверждает, что компания растет быстрее рынка продовольственных товаров и продолжает диверсифицировать выручку, увеличивая долю в ней малых форматов, - отмечает аналитик Константин Белов. - Мы расцениваем результаты как позитивные. Вместе с тем полагаем, что котировки соответствуют справедливой стоимости, и сохраняем рейтинг "держать" по акциям "Ленты".

Ранее "Лента" раскрыла операционные результаты за 4К24: общая выручка от реализации прибавила 18% г/г, составив 264 млрд руб. Выручка от продаж в сегменте гипермаркетов выросла на 11% г/г до 153 млрд руб., в сегменте супермаркетов - на 36% до 26 млрд руб., а доходы от реализации "магазинов у дома" достигли 78 млрд руб. (+24% г/г).

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