Пара рубль/юань сохраняет потенциал для возврата к уровням выше 13 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/юань сохраняет потенциал для возврата к уровням выше 13 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду заметно укреплялся, поддержку курсу оказывает приток валюты от со стороны экспортеров и Банка России после завершения длинных праздников в Китае, - отмечают аналитики. - В моменте на стороне рубля мог играть и анонс февральских операций Минфина по бюджетному правилу, в рамках которого чистые продажи юаней со стороны ЦБ с пятницы увеличатся с 4,8 до 5,6 млрд руб./сутки. В четверг курс CNY/RUB находится у 12,94 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. ЦБ уже должен был завершить ускоренную продажу валюты для компенсации "паузы" во время китайских праздников. На этом фоне у курса есть потенциал к возврату выше 13,00 руб./юань".

Нефтяные цены, в свою очередь, заметно снизились в среду. По мнению экспертов банка, давление на котировки оказали недельные данные от Минэнерго США, неожиданно показавшие максимальный практически за год прирост запасов черного золота.

В четверг фьючерсы Brent торгуются у $74,9/барр. Аналитики допускают, что пока котировки могут задержаться вблизи $75/барр., а дальнейшую динамику им зададут завтрашние цифры по американскому рынку труда за январь.

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