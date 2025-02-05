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05 февраля 2025 года 16:21
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции СПБ Биржи с целью 168,2 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "СПБ Биржи" с целью 168,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,8%, стоп-приказ: 133,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. С 1 февраля СПБ Биржа запустила торги по выходным дням наиболее ликвидными ценными бумагами. По мнению аналитиков, увеличение числа торговых дней обеспечит позитивный эффект финансовым показателям компании в последующие отчетные периоды. "С технической точки зрения котировки преодолели зону сопротивления III квартала 2024 года, сформировав сигнал к продолжению восходящего тренда, и вернулись на ретест. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 133,2 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск 1,92", - указывают в "Финаме". СПБ Биржа - российская биржа, основана в 1997 году. Компания предоставляет инвестиционные возможности для частных инвесторов, предлагая широкий спектр инвестиционных инструментов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СПБ/БИРЖА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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