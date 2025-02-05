"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции Arenadata с целью 185 рублей за штуку на декабрь 2025 года", открытую 3 декабря 2024 года, сообщается в материале аналитиков сервиса.

5 февраля 2025 года цена акций эмитента достигла отметки 172 рублей. Эксперты закрывают инвестидею. Итоговая доходность за два месяца составила 49,5% без учета комиссии.

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