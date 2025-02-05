"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций МДМГ на уровне 1100 руб

"Т-Инвестиции" пока сохраняют прогнозную стоимость акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне 1100 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера.

Эмитент отчитался о результатах деятельности за четвертый квартал и весь 2024 год. Операционные результаты за четвертый квартал аналитики "Т-Инвестиций" оценивают как неоднозначные.

Активное открытие новых объектов выступит драйвером роста выручки в ближайшие кварталы, однако будет давить на маржинальность группы в результате постепенного выхода на целевую загрузку, отмечают эксперты.

"На конец 2024 года на счетах компании накопилось более 6 млрд рублей денежных средств, что позволяет выплатить дивиденды по итогам 2024 года, которые мы оцениваем в 19 рублей на акцию (1,8% доходности к текущей цене). Сохраняем целевую цену в 1100 рублей по бумагам компании. В будущем, возможно, пересмотрим таргет и рекомендацию", - указывается в обзоре брокера.

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