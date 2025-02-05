Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк

Акции "Московской биржи" не выглядят существенно недооцененными в текущий момент, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева.

"На наш взгляд, операционные результаты эмитента за январь 2025 года нейтральны для котировок акций - результаты ожидаемо ниже декабря 2024 года, учитывая сезонный фактор (январь - традиционно менее активный месяц), а также повышенную волатильность рынков в декабре", - отмечают эксперты.

Аналитики банка считают, что кратное снижение объемов биржевых торгов валютой продолжит сдерживать рост комиссионных доходов в ближайшие несколько кварталов. Кроме того, указывают они, снижение объема клиентских остатков и возможное достижение пика процентных ставок окажут давление на процентные доходы.

"Таким образом, прибыль биржи, вероятно снизится г/г в 2025П. По нашим расчетам, акции Мосбиржи торгуются с форвардным коэффициентом P/E 2025П на уровне 7,2х против исторических уровней 10-11х. Тем не менее, с поправкой на текущие уровни процентных ставок, бумаги не выглядят существенно недооцененными, на наш взгляд". - пишут эксперты в обзоре.

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