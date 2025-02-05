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05 февраля 2025 года 14:45
Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк
Акции "Московской биржи" не выглядят существенно недооцененными в текущий момент, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. "На наш взгляд, операционные результаты эмитента за январь 2025 года нейтральны для котировок акций - результаты ожидаемо ниже декабря 2024 года, учитывая сезонный фактор (январь - традиционно менее активный месяц), а также повышенную волатильность рынков в декабре", - отмечают эксперты. Аналитики банка считают, что кратное снижение объемов биржевых торгов валютой продолжит сдерживать рост комиссионных доходов в ближайшие несколько кварталов. Кроме того, указывают они, снижение объема клиентских остатков и возможное достижение пика процентных ставок окажут давление на процентные доходы. "Таким образом, прибыль биржи, вероятно снизится г/г в 2025П. По нашим расчетам, акции Мосбиржи торгуются с форвардным коэффициентом P/E 2025П на уровне 7,2х против исторических уровней 10-11х. Тем не менее, с поправкой на текущие уровни процентных ставок, бумаги не выглядят существенно недооцененными, на наш взгляд". - пишут эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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