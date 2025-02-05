ЦБР, вероятно, сохранит ставку на уровне 21% в феврале - Freedom Finance Global

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне (21% годовых) по итогам заседания 14 февраля 2025 года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Мы полагаем, что ЦБ РФ, принимая во внимание предыдущие повышения ключевой ставки до 21% годовых и то, что эффект от повышений ставки оказывает влияние на инфляцию не мгновенно, а с определенным временным лагом, 14 февраля снова, как и в декабре 2024 года, оставит ее на текущем уровне. Кроме того, регулятор, принимая решение по ставке, наверняка будет учитывать начавшееся в январе текущего года замедление деловой активности в России, которое может замедлиться еще больше, если ключевая ставка будет снова повышена", - пишет эксперт инвесткомпании.

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