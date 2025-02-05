"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Аренадата" с прогнозной стоимостью 210 рублей за штуку, что подразумевает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков брокера.

Эксперты оценивают операционные результаты эмитента за 2024 год как нейтральные. Выручка по итогам года соответствует тем ориентирам, которые компания транслировала ранее.

"На фоне публикации результатов акции ведущего российского разработчика систем управления и обработки данных упали в стоимости более чем на 3%. Мы полагаем, что негативная реакция рынка - возможность для покупки по более выгодным ценам", - отмечают аналитики брокера.

"Аренадата" планирует опубликовать финансовые результаты в марте. Также по итогам года компания намерена направить на дивиденды не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции. Наша целевая цена - 210 рублей за бумагу. Потенциальный рост - 28%", - пишут эксперты "Т-Инвестиций".

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