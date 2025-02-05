Высоки риски возвращения цены нефти к уровню $75/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Высоки риски возвращения цены нефти к уровню $75 за баррель Brent, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Инвесторы продолжили отыгрывать геополитические новости, умеренную поддержку котировкам нефти в моменте оказывают новости об ужесточении давления США на Иран, что несет риски для предложения черного золота, - отмечают аналитики. - В среду фьючерсы Brent торгуются у $75,8/барр. Если недельные данные от Минэнерго США, как и цифры от API ранее, покажут значимый рост запасов нефти, котировки рискуют вновь уйти в сторону $75/барр.".

В текущих условиях снизившиеся цены на нефть не оказывают заметное влияние на краткосрочную динамику валютного рынка РФ, полагают в банке. В среду курс CNY/RUB находится у 13,35 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно.

"После завершения праздников в Китае должна вырасти активность не только импортеров и экспортеров, но и Банка России, который за день должен компенсировать продажи юаней, не проводившиеся последнюю неделю. На этом фоне курс в моменте способен вновь уходить ниже 13,30 руб./юань, но в дальнейшем у рубля остается потенциал к коррекционному ослаблению", - прогнозируют эксперты.

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