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04 февраля 2025 года 18:33
"Велес Капитал" поставил на пересмотр оценку акций Северстали
"Велес Капитал" поставил на пересмотр оценку акций "Северстали", сообщается в материале аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые операционные и финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2024 год, констатирует эксперт. Несмотря на рост выручки, ключевые показатели прибыльности и денежных поток по итогам прошлого года показали отрицательную динамику, что стало основанием для отказа от финальных дивидендных выплат, отмечает Данилов. Аналитик инвесткомпании также обращает внимание, что в начале 2025 года компания прогнозирует дальнейшее ухудшение деловой активности и спроса на сталь на внутреннем рынке в условиях сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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