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04 февраля 2025 года 18:02
Высока вероятность дальнейшего роста котировок золота до $3000/унц. на горизонте полугода - Freedom Finance Global
Высока вероятность дальнейшего роста котировок золота до $3000 за тройскую унцию на горизонте пяти-шести месяцев, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Мировые цены на золото на нью-йоркской бирже Comex 3 февраля поднялись до $2872 за тройскую унцию, обновив абсолютный рекорд, - констатирует эксперт. - Достижение нового исторического максимума стимулировали планы Белого дома ввести повышенные импортные пошлины для Канады, Мексики и Китая. Торговые войны способствуют разгону глобальной инфляции, традиционной защитой от которой выступают инвестиции в золото: при ослаблении доллара, в котором номинирована биржевая стоимость металла, цена на него растет". По мнению аналитика, протекционистская политика Белого дома будет обеспечивать золото драйвером роста как минимум до конца текущего квартала. "Общерыночные ожидания предполагают возвращение ФРС к снижению ключевой ставки в июне или июле, поэтому вероятно продолжение "бычьего" тренда в котировках драгметалла и на протяжении всего первого полугодия. На горизонте ближайших пяти-шести месяцев я прогнозирую достижение золотом психологически значимого уровня $3000", - прогнозирует Чернов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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