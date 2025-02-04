Цена золота продолжает держать курс на $3000/унц. - "Велес Капитал"

Цена золота продолжает держать курс на $3000 за тройскую унцию, несмотря на сильный доллар и паузу ФРС в снижении процентной ставки, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Цены на золото, несмотря на сильный доллар и паузу ФРС в снижении процентной ставки, все еще выглядят уверенно и держат курс на исторический максимум $3000/унц. во многом из-за мировой экономической неопределенности, которая сложилась из-за угрозы ввода новых торговых пошлин США и рисков разгара инфляции. Среднесрочно важная поддержка для золота расположена у $2700/унц.", - отмечает эксперт.

Котировки серебра, в свою очередь, после просадки в конце прошлого года также пытаются вернуться к росту, но на данный момент, по мнению Кожуховой, выглядят менее уверенно из-за промышленной составляющей в спросе на драгоценный металл и замедления в производстве крупнейших мировых экономик.

"Впрочем, как показали данные за январь 2025 года, деловая активность в производстве США впервые за последние полгода перешла к росту. Соответственно, цены на серебро при прочих равных в ближайшие недели также могут продолжить движение к пику 2024 года $34,86/унц., - указывает аналитик инвесткомпании. - Важная среднесрочная поддержка расположена у $28,70/унц. Все более актуальным компонентом спроса на серебро при этом является потребность в металле для производства солнечных панелей".

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