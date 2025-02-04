"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АФК Система с целью 15,33 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 15,33 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,7%, стоп-приказ: 13,97 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Инвестиционная стратегия эмитента предполагает работу с текущими активами и приобретение новых. Монетизация прибыльных текущих активов осуществляется в основном за счет получения дивидендов, продажи миноритарных долей и вывода компаний на биржу, отмечают аналитики. Что касается новых приобретений, то АФК рассматривает покупку как значительных пакетов крупных прибыльных активов, так и быстрорастущих перспективных активов, указывают они.

"С технической точки зрения акции находятся вблизи уровня поддержки внутри бокового движения. Идея на рост бумаги с целью 15,33 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 13,97 руб. риск на портфель составит 0,13%", - отмечают в "Финаме".

АФК "Система" - крупный российский инвестиционный холдинг. Инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики.

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