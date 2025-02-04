Баланс рисков для рубля в феврале сложится, скорее всего, нейтрально - Альфа-банк

Баланс рисков для рубля в феврале сложится, скорее всего, нейтрально, полагает стратег Альфа-банка по валютному рынку Никита Еуров.

"Денежный рынок в юанях почти всю неделю "отдыхал" вместе с Китаем, где с 28 января по 4 февраля продолжаются новогодние каникулы. Рубль за неделю значительно укрепился; в течение недели его курс доходил до уровней менее 13,25 руб. за юань, - отмечает аналитик в обзоре банка. - Пока представляется, что баланс рисков для рубля в феврале сложится нейтрально - крупных операций в рамках финансового счета мы не ожидаем, цена нефти в декабре - январе оставалась высокой, компенсируя выпадение части объемов из-за действия санкций. Импорт в феврале останется сезонно ниже среднего, хотя и несколько превышает январский. С учетом широкого дифференциала ставок рубль сохраняет спекулятивную привлекательность".

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