SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки акции "НЛМК" и добавили HeadHunter.

Таким образом, в текущий состав списка вошли "Татнефть", банк "Санкт-Петербург", "ЛУКОЙЛ", "Транснефть", HeadHunter, Сбербанк и "ФосАгро".

В ближайшее время "НЛМК" может объявить дивиденды за 2024 год, но аналитики не видят признаков улучшения ситуации на рынке из-за слабого спроса на сталь.

HeadHunter выигрывает от текущей ситуации на рынке труда. В SberCIB ждут, что до 2028 года компания будет ежегодно выплачивать дивиденды с двузначной доходностью.

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