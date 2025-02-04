"Финам" понизил рейтинг акций AbbVie до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $195,6 за штуку, что соответствует остаточному потенциалу роста на 6,4%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Биофармацевтическая компания отчиталась за четвертый квартал с превышением прогнозов по выручке, но не впечатлила своими цифрами по чистой прибыли на акцию, - указывает эксперт. - На прибыли отразились списания по экспериментальному препарату emraclidine, который потерпел неудачу в клинических испытаниях осенью. После фазы роста акций AbbVie дисконт относительно компаний-аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM) выглядит небольшим - 6,4%".

AbbVie - американская биофармацевтическая компания, разрабатывает и выпускает препараты по широкому спектру направлений медицины: иммунология, гастроэнтерология, онкология, вирусология, неврология и другие.

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