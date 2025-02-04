"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Группы Астра на уровне 649 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 649 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Астра" представила предварительные результаты за 2024 год: рост выручки компании составил 78%, а выручка составила 20 млрд рублей, - пишут аналитики. - Отметим при этом замедление темпов роста выручки в 4К2024 до +67% г/г с +98% по итогам 9М2024. Компания отмечает, что это вызвано как высокой базой прошлого года, так и сглаживанием сезонности продаж, когда продажи переносятся с 4 квартала на более ранние периоды. Также на замедление темпов роста повлияло ужесточение ДКП. Ранее компанией был анонсирован прогноз роста на 2023- 2025гг, в котором закладывалось утроение чистой прибыли, что соответствует росту на 73% в год. Пока компания идет в рамках прогноза, но в будущем темпы роста могут быть ниже прогноза".

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