"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

"Котировки алмазов вновь показали негативную динамику, что говорит о слабой конъюнктуре отрасли. При этом признаков восстановления все еще не видно. У нас открыта торговая идея "Шорт АЛРОСА": ждем слабых финансовых результатов за II полугодие и видим риск отказа от дивидендов. Бумага торгуется с неоправданно высокой премией более 50% по Р/Е на неблагоприятном цикле, - пишут эксперты. - Сохраняем негативный взгляд на акции эмитента".

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