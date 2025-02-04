Инвестбанк "Синара" сохраняет нейтральную оценку акций Аэрофлота

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова.

Слабый финансовый результат в 4К24 обусловлен курсовым убытком в размере 30,2 млрд руб., который был частично компенсирован положительным влиянием переоценки отложенных налоговых активов (19,6 млрд руб.), отмечает эксперт.

Рост выручки на 33,2% г/г в 4К24 почти совпал с прогнозом инвестбанка по ее увеличению на консолидированной основе (34,5% г/г).

По оценкам руководства, в 2025 году пассажиропоток практически не изменится в годовом сопоставлении (55 млн чел.) при чистой прибыли, также сопоставимой с уровнем 2024 года, указывает Горбунов.

"Мы не ожидаем роста показателей "Аэрофлота" за 2025 год и оставляем в силе нейтральный рейтинг по бумаге", - пишет аналитик в материале банка.

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