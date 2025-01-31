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31 января 2025 года 18:31
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям NextEra Energy
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям NextEra Energy с целевой ценой на уровне $88,7 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "После победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года акции NextEra Energy показали негативную динамику, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Республиканец известен скептической позицией в отношении "зеленой" энергетики, поэтому опасения инвесторов вполне объяснимы. Тем не менее на данный момент нет оснований для беспокойства о будущем NextEra Energy. Первые указы Трампа напрямую не затрагивают бизнес компании, а прогнозы ее руководства остаются оптимистичными. Благодаря растущему энергопотреблению в США компания в ближайшие годы продолжит рекордными темпами разворачивать мощности в области возобновляемых источников энергии". NextEra Energy (NEE) - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NEXTERA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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