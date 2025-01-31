Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2900-3000п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2900-3000 пунктов на следующей неделе, участникам рынка нужен новый геополитический позитив для активизации покупок, говорится в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

Также эксперты прогнозируют на следующей неделе консолидацию цен нефти марки Brent в районе $75-77 за баррель.

Ситуация на валютном рынке, вероятно, изменится на предстоящей неделе, считают аналитики ПСБ. "Со вторника импортеры начнут активно покупать иностранную валюту. На этом фоне допускаем роста курса пары юань/рубль до 13,3-13,7 руб. за юань, доллар, скорее всего, будет пытаться закрепиться выше 100 руб./$1", - указывают эксперты.

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