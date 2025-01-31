Индекс Мосбиржи готов к закреплению выше 3000п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи готов к закреплению выше 3000 пунктов в феврале текущего года, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Индекс Мосбиржи провел вторую половину января в боковом диапазоне, что способствовало нейтрализации краткосрочных технических сигналов при сохранении среднесрочного восходящего тренда и перспективе пробоя 3000 пунктов при наличии позитивных фундаментальных факторов, отмечает эксперт.

"Стабилизация выше 3000 пунктов подтвердит перспективу движения к пику 2024 года на уровне 3521 пункта в ближайшие месяцы. Район важных среднесрочных поддержек при этом расположен у 2730-2765 пунктов (полосы Боллинджера дневного и недельного графиков): падение ниже может предвещать смену текущего тренда, - пишет Кожухова в обзоре. - Индекс РТС при "бычьем" сценарии и сохранении стабильности рубля готов протестировать 1000 пунктов".

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