Акции Сбербанка и Т-Технологий остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка и "Т-Технологий" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

По прогнозам ЦБ РФ, в 2025 году ожидается снижение прибыли российского банковского сектора до 2,7-3,2 трлн рублей из-за роста кредитных рисков и снижения маржи. Несмотря на это, отмечают эксперты, среднее значение прогноза - 2,95 трлн рублей - остается одним из наиболее высоких за всю историю сектора. Кроме того, ожидания по потенциальному снижению ключевой ставки и возврат к выплате дивидендов некоторых финансовых организаций могут оказать положительный эффект на акции сектора.

"Среди банковских организаций мы выделяем Сбербанк в качестве флагмана российского банковского сектора и "Т-Технологии" как наиболее маржинальный, рентабельный и растущий банк. На наш взгляд, акции этих компаний остаются привлекательными для долгосрочных инвесторов", - пишут аналитики сервиса в обзоре.

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