"Финам" понизил рейтинг акций Visa до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Visa Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $338 за штуку, что предполагает потенциал снижения 1,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Недавно опубликованные результаты эмитента за I финансовый квартал с окончанием в декабре оказались довольно сильными и отразили сохраняющуюся на достаточно высоком уровне деловую и потребительскую активность в США и мире, при этом руководство компании несколько улучшило прогнозы на весь текущий фингод, отмечает эксперт.

"Мы по-прежнему положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса Visa, однако акции компании после существенного роста за последние месяцы (на 18% после выхода обзора в начале ноября) достигли нашей целевой цены, рассчитанной методом дисконтированных денежных потоков, и, мы считаем, полностью исчерпали потенциал укрепления на данный момент", - пишет Додонов в обзоре.

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