"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции ПАО "Группа Аренадата" и Сбербанка, а также исключив бумаги "Сургутнефтегаза" и "АЛРОСА", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Татнефть", "Норникель", "Газпром", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "Группа Аренадата", Сбербанк, "Т-Технологии", "Яндекс".

"Мы включили акции "Аренадаты" в ожидании публикации операционных результатов за 2024 год в середине февраля, - пишет инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев. - Представленные 29 января результаты "Группы Астра" превзошли наши ожидания - не исключаем, что и отчёт "Аренадаты" сможет преподнести приятный сюрприз. Также обращаем внимание на рост ликвидности бумаги в последние месяцы: это расширяет круг потенциальных акционеров, включая крупных институциональных инвесторов, что может стать позитивным драйвером".

Также добавлен Сбербанк - аналитики приближают вес банковских акций в подборке к весу сектора в индексе Мосбиржи.

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" исключены, поскольку, на взгляд эксперта брокера, на среднесрочном горизонте динамика бумаг может отставать от индекса Мосбиржи.

"Восстановление цен на рынке алмазов задерживается. Основные рыночные индикаторы также не дают оснований к оптимизму. Таким образом, пока что мы не видим позитивных триггеров для бумаг "АЛРОСА", - добавляет Клещев.

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