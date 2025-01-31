"Финам" подтверждает рейтинг акций Microsoft на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Microsoft Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $445,85 за штуку, что предполагает потенциал роста на 6,7%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Компания отчиталась за 2 квартал 2025 финансового года, где превзошла прогнозы аналитиков по выручке и прибыли на акцию, однако разочаровала инвесторов в темпах роста выручки от облачных платформ, что говорит о замедлении спроса на облако и услуги искусственного интеллекта, - пишет аналитик Никита Степанов. - Также компания снова понизила прогноз по выручке на 3 квартал 2025 фингода - c $69,8 млрд до $67,7-68,7 млрд. Учитывая корректировку в прогнозах, мы считаем, что текущая оценка компании все еще является справедливой".

Microsoft Corporation - американская высокотехнологическая компания, конгломерат в сфере ПО для бизнеса и частных лиц, провайдер облачной платформы Microsoft Cloud.

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