Индекс Мосбиржи завершит торги пятницы в диапазоне 2950-3000п - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи завершит торговую сессию в пятницу в диапазоне 2950-3000 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС составляет 930-1000 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня по отношению к рублю на завершение текущей сессии: 96-100 руб./$1, 100-104 руб./EUR1 и 13-13,5 руб. за юань соответственно", - указывает эксперт инвесткомпании в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.