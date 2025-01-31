"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций РусГидро

"БКС Мир инвестиций" негативно оценивает перспективы акций "РусГидро", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"РусГидро" опубликовала операционные результаты за IV квартал. Производство электроэнергии выросло на 5% относительно аналогичного периода прошлого года (г/г) до 30,7 млрд кВтч. Производство влияет на финансовый результат, но гидростанциям присуща определенная волатильность. Мы не исключаем, что по итогам 2025 года свободный денежный поток будет минимальным (или даже в небольшом минусе). Во многом это будет зависеть от размеров инвестпрограммы и ее финансирования в 2025 году. Мы не думаем, что рынок следит за операционными результатами "РусГидро". Внимание скорее приковано к обсуждаемому в правительстве улучшению финансового состояния "РусГидро", - пишут аналитики.

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