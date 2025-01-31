Акции Соллерса интересны для покупок на долгосрочную перспективу - ПСБ

Акции "Соллерса" интересны для покупок на долгосрочную перспективу, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Совет директоров компании 30 января повысил пороговый коэффициент "чистый долг/EBITDA" с 1х до 1,5х. Дивидендная политика компании предполагает, что при превышении коэффициента выплата дивидендов не рекомендуется. Решение обосновано растущими ставками по кредитам. Однако по итогам первого полугодия 2024 года у "Соллерса" была отрицательная долговая нагрузка - денежные средства значительно превышали долги", - отмечает Крылова.

Эксперт ожидает, что 2024 год компания завершит с прибылью, и это позволит выплатить дивиденды.

"В долгосрочной перспективе считаем бумаги интересными - "Соллерс" активно инвестирует в производство, довольно успешно его локализует, а продажи растут (+9% г/г в 2024 году, до 50087 автомобилей)", - резюмирует стратег банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.