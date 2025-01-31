Рубль может продолжить умеренное укрепление в пятницу - ПСБ

Рубль может продолжить умеренное укрепление по отношению к юаню на торгах в пятницу при отсутствии негативных новостей, говорится в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

Наблюдаемое в последние дни укрепление рубля происходило при относительно неплохих объемах торгов на бирже, что указывает на определенный навес предложения иностранной валюты, отмечает эксперт.

"Пока мы склонны связывать данную ситуацию с сезонной ограниченностью спроса со стороны импортеров, которая локально усилена продолжительными новогодними выходными в Китае. Спекулятивный спрос на валюту также слаб, с учетом тренда к девалютизации депозитов, наблюдаемого в 4К24, высоких внутренних процентных ставок, а также отсутствия негативного новостного фона, - пишет Попов в обзоре. - Со вторника ситуация должна постепенно меняться. Вероятно, начнет оживать отложенный спрос на валюту со стороны импортеров. На этом фоне допускаем коррекцию курса в уже традиционный диапазон 13,3-13,7 рублей за юань. В пятницу существенных изменений на рынке не ждем. При отсутствии негативных новостей возможно дальнейшее умеренное укрепление рубля".

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