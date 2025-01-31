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31 января 2025 года 10:15
Рубль может продолжить умеренное укрепление в пятницу - ПСБ
Рубль может продолжить умеренное укрепление по отношению к юаню на торгах в пятницу при отсутствии негативных новостей, говорится в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова. Наблюдаемое в последние дни укрепление рубля происходило при относительно неплохих объемах торгов на бирже, что указывает на определенный навес предложения иностранной валюты, отмечает эксперт. "Пока мы склонны связывать данную ситуацию с сезонной ограниченностью спроса со стороны импортеров, которая локально усилена продолжительными новогодними выходными в Китае. Спекулятивный спрос на валюту также слаб, с учетом тренда к девалютизации депозитов, наблюдаемого в 4К24, высоких внутренних процентных ставок, а также отсутствия негативного новостного фона, - пишет Попов в обзоре. - Со вторника ситуация должна постепенно меняться. Вероятно, начнет оживать отложенный спрос на валюту со стороны импортеров. На этом фоне допускаем коррекцию курса в уже традиционный диапазон 13,3-13,7 рублей за юань. В пятницу существенных изменений на рынке не ждем. При отсутствии негативных новостей возможно дальнейшее умеренное укрепление рубля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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