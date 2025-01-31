Индекс Мосбиржи может протестировать снизу вверх уровень 3000п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может протестировать снизу вверх уровень 3000 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи в ходе малоликвидной утренней сессии пятницы продолжил тяготеть к сдержанному росту. Ждем, что позитивные настроения на рынке, несмотря на новостные риски выходных, в течение дня сохранятся. Целевым по индексу на торговую сессию видим диапазон 2950-3000 пунктов, не исключаем касания "круглого" уровня", - пишет эксперт в материале банка.

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