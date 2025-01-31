Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи Германии в декабре;

- отчет по рынку труда Германии за январь;

- предварительный индекс потребительских цен Германии за январь;

- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США за декабрь;

- Чикагский индекс производственной активности США за январь;

- квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron Corp., Colgate-Palmolive Co.

- голосование ЕС по продлению антироссийских санкций;

- совет директоров "Аэрофлота" рассмотрит стратегию развития до 2030 года и видение развития до 2035 года;

- акционеры "МТС" утвердят Устав в новой редакции и ряд положений.

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