Курс пары евро/доллар может уйти к 1,03 и даже ниже в ближайшие дни - "Мои Инвестиции"

Курс пары евро/доллар может уйти ниже отметки 1,03 в ближайшие дни, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Несмотря на то, что статистика текущей недели и решения от центробанков были очевидно в пользу доллара, пара EUR/USD в четверг не смогла определиться с направлением движения и колебалась вокруг отметки 1,04. Мы продолжаем считать, что пара упадет как минимум до отметки 1,03 в ближайшие дни", - пишут эксперты в комментарии.

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